زلزال قوي يضرب شرقي تايوان

ضرب زلزال قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر، منطقة شرق المحيط الهادئ في تايوان، مساء اليوم الخميس.

وأفاد مكتب الأرصاد المركزي، بأن معظم سكان الجزيرة شعروا بالزلزال، وفقا لما نشره موقع "تايوان نيوز".

وضرب الزلزال المنطقة البحرية قبالة محافظة هوالين شرقى تايوان الساعة 7:44 مساء اليوم بتوقيت بكين، فيما تم رصد مركزه على عمق 16 كم في محافظة هوالين.

وتوقفت الحركة في مدينة تايبيه لفترة قصيرة لفحص السلامة، وتم استئنافها في وقت لاحق.

هذا وفي وقت سابق، أعلن مرصد رصد الزلازل الأوروبي أن زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر وقع يوم أمس الأربعاء، على مقربة من جزيرة مينداناو الفلبينية.

وبحسب المرصد "وقع الزلزال على بعد 62 كم، جنوب غربي دافاو بالفلبين، وعلى عمق 20 كم.