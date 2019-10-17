لحظة سقوط قذائف على مدنيين أتراك ومقتل وجرح العشرات... فيديو

وثقت كاميرات المراقبة المثبتة في الخارج لحظة سقوط قذائف على إحدى البنايات في قضاء نصيبين التابع لولاية ماردين التركية المحاذية للحدود مع سوريا.

ووفقا لوكالة "الأناضول"، التي قامت بنشر الفيديو عبر حسابها بموقع "تويتر"، فإن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" هو المسؤول عن إطلاق هذه القذائف.

مشاهد تظهر لحظة إستهداف الإرهابيين مدنيين أتراك

أظهرت مشاهد كاميرا إحدى البنايات في قضاء نصيبين التابع لولاية ماردين التركية المحاذية للحدود مع سوريا، لحظة سقوط قذائف أطلقها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي من الجانب السوري على مناطق سكنية حدودية https://t.co/xaehQlgsfq pic.twitter.com/lu7RPLwIaB — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 17, 2019

ويظهر الفيديو حجم الدمار النتاج عن انفجار القذائف، حيث أسفر الهجوم عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 35 بجروح.

كما يمكن ملاحظة حالة الهلع والخوف بين المدنيين القاطنين في البناية، والأضرار الجسيمة التي لحقت بها، بينما يظهر وقوع شخص جريحا وامرأة تحتضن ابنها في محاولة منها لحمايته.