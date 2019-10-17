لحظة سقوط قذائف على مدنيين أتراك ومقتل وجرح العشرات... فيديو

ووفقا لوكالة "الأناضول"، التي قامت بنشر الفيديو عبر حسابها بموقع "تويتر"، فإن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" هو المسؤول عن إطلاق هذه القذائف.
مشاهد تظهر لحظة إستهداف الإرهابيين مدنيين أتراك— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 17, 2019
أظهرت مشاهد كاميرا إحدى البنايات في قضاء نصيبين التابع لولاية ماردين التركية المحاذية للحدود مع سوريا، لحظة سقوط قذائف أطلقها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي من الجانب السوري على مناطق سكنية حدودية https://t.co/xaehQlgsfq pic.twitter.com/lu7RPLwIaB
ويظهر الفيديو حجم الدمار النتاج عن انفجار القذائف، حيث أسفر الهجوم عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 35 بجروح.
كما يمكن ملاحظة حالة الهلع والخوف بين المدنيين القاطنين في البناية، والأضرار الجسيمة التي لحقت بها، بينما يظهر وقوع شخص جريحا وامرأة تحتضن ابنها في محاولة منها لحمايته.
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