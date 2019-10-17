قرار من ترامب بشأن عضو الكونغرس المتوفى في ظروف غامضة

أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، قرارا بشأن عضو الكونغرس الديمقراطي البارز إيلايجا كامنغز الراحل، الذي توفي عن 68 عاما وكان في صلب التحقيق الهادف إلى عزله، بحسب ما أفاد مكتبه.

أمر ترامب في بيان صادر عن البيت الأبيض، بتنكيس كل أعلام الولايات المتحدة، في أمريكا وحول العالم، تقديرا لـكامنغز.

JUST IN: President Trump orders American flags in the US and around the world lowered to half-staff in honor of the late Rep. Elijah Cummings. pic.twitter.com/VHJ6wvzolo — NBC News (@NBCNews) October 17, 2019

وتوفي النائب عن مدينة بالتيمور في مستشفى جون هوبكنز "بسبب مضاعفات حالة صحية مزمنة"، دون الكشف عن سبب الوفاة.

وكان كامنغز شخصية مرموقة وترأس لجنة الإشراف والإصلاح، واشتهر بقامته الفارعة وصوته الجهوري وبلاغته في الخطابة، وكان في صلب التحقيق لعزل الرئيس وتصادم معه مرارا في الأشهر الأخيرة.

وتحقق اللجنة في قضايا بينها معاملة إدارة ترامب للمهاجرين على الحدود مع المكسيك ومساعيها لإضافة سؤال حول الجنسية في عملية الإحصاء العام المقبل.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي مدينة بالتيمور بأنها "مليئة بالجرذان والقوارض" وغير صالحة لعيش البشر، وألقى بمسؤولية ذلك على كامنغز، الديمقراطي الأمريكي من أصل أفريقي الذي مثل المدينة التي تسكنها غالبية من السود في الكونغرس منذ 1996. واقترح ترامب على كامنغز قضاء وقت أطول هناك.

وكتب كامنغز ردا على ذلك "سيدي الرئيس، أنا أذهب إلى منزلي وإلى منطقتي يوميا. كل صباح أستيقظ وأذهب وأناضل من أجل جيراني. ويرتب علي واجبي الدستوري الإشراف على السلطة التنفيذية. ولكن واجبي الأخلاقي يحتم علي القتال من أجل أبناء دائرتي".

ويعد كامنغز أحد أكثر الديمقراطيين نفوذا في الكونغرس وحليفا أساسيا لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي؛ وفقا لموقع "فرانس برس".