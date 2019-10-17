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20:38 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    ترامب: الاتفاق الأمريكي التركي لوقف إطلاق النار في سوريا استلزم بعض الحب "الصعب"

    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    العالم
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    الموضوع:
    عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا (33)
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    امتدح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاتفاق الأمريكي التركي لوقف إطلاق النار في سوريا، موضحا أن الأمر احتاج لبعض الحب "الصعب" من أجل إنجازه.

    وغرد ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الخميس، "هذه الصفقة كان لا يمكن أن تتم قبل 3 أيام. إذ كانت تستلزم وجود بعض الحب "الصعب" لإنجازه. إنه أمر عظيم وفخور بالجميع!".

    كما اعتبر ​دونالد ترامب أن الاتفاق على وقف إطلاق النار في سوريا مع تركيا "نتيجة مذهلة".

    وتوجه الرئيس الأمريكي بالشكر للأكراد، وقال إن وقف إطلاق النار أنقذ أرواحهم.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
    © AFP 2019 / GEOFFROY VAN DER HASSELT
    ترامب يشكر أردوغان ويعلن عن "أخبار عظيمة" من تركيا تنقذ أرواح الملايين
    وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده أطلقت عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة "داعش".

    وجرى إطلاق هذه العملية، التي تعتبر الثالثة لتركيا في سوريا، بعد أشهر من مفاوضات غير ناجحة بين تركيا والولايات المتحدة حول إقامة "منطقة آمنة" شمال شرقي سوريا لحل التوتر بين الجانب التركي والأكراد سلميا، لكن هذه الجهود لم تسفر عن تحقيق هذا الهدف بسبب خلافات بين الطرفين حول عمل هذه الآلية.

    وبدأت تركيا تنفيذ عمليتها الجديدة بعد إعلان الولايات المتحدة، عن سحب قواتها من شمال شرقي سوريا بقرار من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خطوة انتقدها الأكراد بشدة على الرغم من وعده بتدمير اقتصاد تركيا حال "تجاوزها الحدود".

    الموضوع:
    عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا (33)

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, شمال سوريا, تركيا, سوريا, دونالد ترامب
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