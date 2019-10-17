أول تعليق رسمي من تركيا على ما قيل بشأن إلقاء رسالة ترامب في سلة المهملات

أصدر وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، أول تعليق رسمي من تركيا بشأن ما قيل عن إلقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسالة نظيره الأمريكي دونالد ترامب في سلة المهملات.

قال جاويش أوغلو في تصريح نقلته وكالة الأنباء التركية "الأناضول": "بشأن أسلوب رسالة ترامب، فتركيا دولة جدية، وأردوغان لم ولن يتنزل إلى مثل هذا المستوى على الإطلاق".

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قد قالت إنها علمت من مصادر خاصة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألقى رسالة نظيره الأمريكي دونالد ترامب "في سلة المهملات".

وقالت مصادر رئاسية تركية لـ"بي بي سي" إن مضمون الرسالة "رُفض تماما" من قبل أردوغان.

وفي يوم استلام الرسالة، شنت تركيا هجوما عبر الحدود ضد قوات ذات قيادة كردية.

وقال ترامب في الرسالة "دعنا نعقد صفقة جيدة! أنت لا ترغب في أن تكون مسؤولا عن ذبح آلاف الأشخاص، وأنا لا أرغب في أن أكون مسؤولا عن تدمير الاقتصاد التركي - ولسوف أفعل".

وأضاف ترامب في الرسالة "سيشهد لك التاريخ إنْ أنت أحسنت التصرف في هذا الصدد. ولسوف يصورك كشيطان أبديّ إنْ أنت سلكت طريقا آخر".

وقد واجه الرئيس ترامب نقدا شديدا بعد قراره سحْب القوات الأمريكية من شمالي سوريا، الذي يرى النقاد أنه أعطى الضوء الأخضر لتركيا لكي تشن هجوما عسكريا في هذه المنطقة.

وجاء معظم النقد من داخل الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب.

وكان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، قد أعلن التوصل إلى اتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوقف إطلاق النار شمالي سوريا.

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي اليوم الخميس عقب محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا وافقت على وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام في شمال شرق سوريا للسماح بانسحاب القوات الكردية.

وقال بنس في مؤتمر صحفي بعد محادثات استغرقت أكثر من 4 ساعات بالقصر الرئاسي في أنقرة "اتفقت الولايات المتحدة وتركيا اليوم على وقف إطلاق النار في سوريا".

ووجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشكر إلى أردوغان، بعد المفاوضات التي أجراها وفد أمريكي في أنقرة، بشأن التوغل العسكري التركي في شمال شرقي سوريا.

وقال ترامب على تويتر "الشكر (للرئيس التركي رجب طيب) أردوغان. سيتم إنقاذ ملايين الأرواح!".