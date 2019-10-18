رئاسة الجمهورية الإيرانية: طهران مستعدة لاتخاذ الخطوة النووية الرابعة

دعا رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية، محمود واعظي، الجانب الأوروبي إلى تنفيذ تعهداته بشأن الاتفاق النووي.

وقال واعظي إنه إذا لم يلتزم الجانب الأوروبي بتعهداته بشأن الاتفاق النووي فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لاتخاذ الخطوة الرابعة لتقليص تعهداتها بشأن الاتفاق النووي. وذلك بحسب وكالة "تسنيم".

وشدد واعظي بشأن رد فعل إيران بشأن عدم التزام الجانب الأوروبي بتعهداته في الاتفاق النووي على أنه إذا أوروبا لم تلتزم بتعهداتها، فان إيران ستتخذ خطوتها الرابعة في الموعد المحدد.

وأعلن رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية عن تشكيل لجنة في هذا السياق، قائلا:

إن هذه اللجنة ستراقب الخطوة الثالثة وتأثيراتها.

وأضاف واعظي: ستقوم هذه اللجنة بدراسة الخطوة الرابعة نظرا للظروف القائمة، وما هي نوعية الإجراءات التي يجب أن تدرجها على جدول الأعمال.

وتابع رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية، محمود واعظي:

من الطبيعي أن يتم تقديم نتائج هذه القرارات إلى رئيس الجمهورية قبل أسبوع من إتمام مهلة الشهرين التي أعطتها إيران للدول الأوروبية.

وفي السياق نفسه، أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، سيد عباس عراقجي، أن بلاده مصممة على اتخاذ خطوات تالية لتخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي.

وأوضح عراقجي أن القرار لن يتغير حتى يتم توفير الظروف المطلوبة، وضمان مصالح إيران الاقتصادية في إطار الاتفاق.