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06:55 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    بارون المخدرات خواكين غوزمان - إل تشابو

    بعد اعتقال نجل إمبراطور المخدرات إل تشابو… معارك بالأسلحة في المكسيك 

    © REUTERS / EDGARD GARRIDO
    العالم
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    اعتقلت قوات الأمن المكسيكية أحد أبناء إمبراطور المخدرات، خواكين جوزمان الشهير باسم "إل تشابو".

    وأدت عملية الاعتقال إلى اندلاع معارك عنيفة بالأسلحة النارية في عدة أحياء بمدينة كولياكان، معقل عصابة كارتل سينالوا، التي يرأسها خواكين. وذلك وفقا لوكالة "رويترز".

    معلومات جديدة

    © REUTERS / Tomas Bravo
    اتهام رئيس هندوراس بتلقي رشاوى من تاجر المخدرات الشهير "إل تشابو"
    وذكرت محطتا تليفيزا وميلينيو، أن قوات الأمن أكدت اعتقال أوفيديو جوزمان، الذي يُعتقد أنه‭‭‭ ‬‬‬وأخوته من العناصر النافذة في المنظمة، منذ حبس والدهم في الولايات المتحدة الأمريكية.

    وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، للصحفيين إن مجلس وزرائه الأمني سيدلي بمعلومات عن الوضع في سينالواـ خلال وقت لاحق.

    وأكدت شرطة ولاية سينالوا لـ"رويترز" أن عدة سجناء هربوا من سجن خلال الفوضى التي استمرت لساعات. 

    وأظهرت لقطات مصورة مجموعة من 20 رجلا على الأقل، تجري في الشوارع. ولم تتضح على الفور أعداد الهاربين.

    منظمة إجرامية

    أصدر قاض أمريكي، في شهر يوليو/تموز الماضي، حكما بالسجن مدى الحياة على إمبراطور المخدرات المكسيكي خواكين جوزمان، المعروف بلقب "إل تشابو"، المدان بإدارة منظمة إجرامية هربت أطنانا من المخدرات إلى الولايات المتحدة.

    وحسب "رويترز" قال الإدعاء إن القاضي برايان كوغان أصدر حكما بالسجن مدى الحياة إضافة إلى السجن 30 عاما، وهو حكم إلزامي بموجب القانون، خلال جلسة في محكمة اتحادية في بروكلين. كما فرض على جوزمان دفع غرامة قدرها 12.6 مليار دولار.

    وكانت هيئة محلفين قد خلصت إلى إدانة جوزمان (62 عاما) في فبراير/ شباط بتهريب أطنان من الكوكايين والهيروين والماريغوانا والمشاركة في العديد من مؤامرات القتل بصفته زعيم عصابة سينالوا، المعروفة منذ وقت طويل بأنها واحدة من أكبر وأعنف منظمات تهريب المخدرات في المكسيك.

    الحصن

    ويُحتجز جوزمان في حبس انفرادي في مركز متروبوليتان الإصلاحي، وهو سجن يشبه الحصن في مانهاتن السفلى.

    ونجح جوزمان قبل اعتقاله النهائي في عام 2016، في الفرار مرتين من سجنين شديدي الحراسة بالمكسيك. وجرى ترحيله إلى الولايات المتحدة، في يناير/ كانون الثاني 2017 ليحاكم.

    وحظي جوزمان بسمعة كمهرب في الثمانينات عن طريق حفر أنفاق أسفل الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة أتاحت له تهريب المخدرات بشكل أسرع من كل منافسيه. وحقق نفوذا في التسعينات، وفي العقد الأول من الألفية الحالية من خلال مواجهات دامية مع منافسيه حتى أصبح في نهاية المطاف أشهر زعيم لعصابة سينالوا.

    صفقات 

    واستمرت محاكمته 11 أسبوعا وشملت إدلاء أكثر من 12 من مساعديه السابقين بشهاداتهم في إطار صفقات مع الادعاء. ووصف الشهود كيف بنى جوزمان منظمة معقدة تشبه شركة متعددة الجنسيات.

    وقال الشهود إنه كان يرسل المخدرات شمالا بواسطة أساطيل من الطائرات والقوارب وكان يملك دفاتر حسابات دقيقة ونظام اتصالات إلكتروني مشفر يمر بخوادم سرية في كندا.

    وقال الادعاء إن جوزمان باع مخدرات تزيد قيمتها على 12 مليار دولار، وأدرجته مجلة فوربس من قبل على قائمة أغنى رجال العالم.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    رئاسة المكسيك, أمريكا, المخدرات
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