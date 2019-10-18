ترامب يتحدث عن العلاقات الثقافية بين الولايات المتحدة وإيطاليا منذ روما القديمة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اجتماع مع رئيس الوزراء الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ، أن العلاقات الثقافية بين البلدين "منذ روما القديمة".

"ونشر البيت الأبيض كلمات ترامب على صفحته في "تويتر.

وقال ترامب: "يوحد الولايات المتحدة وإيطاليا مجتمع ثقافي وسياسي يعود إلى آلاف السنين من زمن روما القديمة".

President @realDonaldTrump just wrapped up a joint press conference with President Mattarella of Italy.



“The United States and Italy are bound together by a shared cultural and political heritage dating back thousands of years to Ancient Rome." 🇺🇸🇮🇹 pic.twitter.com/10Ib2h4O4e — The White House (@WhiteHouse) October 16, 2019

وفوجئ رواد الموقع بأمية ترامب التاريخية.

فكتب أحد المستخدمين "درس في التاريخ: روما القديمة بدأت في القرن الثامن قبل الميلاد وانهارت بحلول القرن الخامس الميلادي. تأسست الولايات المتحدة في عام 1776. أفتقد الرئيس الذي يقرأ ويعرف التاريخ".

ومع ذلك، كان هناك أولئك الذين اعتبروا كلمات ترامب مجازية تؤكد العلاقة بين القوانين الرومانية القديمة والدستور الأمريكي.