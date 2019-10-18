الأجهزة الأمنية الخاصة لدول منظمة شنغهاي تلقي القبض على 600 إرهابي خلال 2018

أعلن مدير اللجنة التنفيذية للهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون، جوماهون غيسوف، أن الأجهزة الأمنية الخاصة لبلدان منظمة شانغهاي للتعاون ألقت القبض في عام 2018 على أكثر من 600 من أعضاء المنظمات الإرهابية والدينية المتطرفة الدولية.

طشقند - سبوتنيك . وقال غيسوف خلال مشاركته في اجتماع لرؤساء الأجهزة الخاصة والأمنية ووكالات إنفاذ القانون الشريكة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في سوتشي في 15 - 17 تشرين الأول/ أكتوبر: "نتيجة للتبادل النشط للمعلومات المتعلقة بأنشطة المنظمات الإرهابية الدولية والكيانات التابعة لها من جانب السلطات المختصة في الأطراف المعنية، احتجز في 2018 أكثر من 600 من أعضاء المنظمات الإرهابية الدولية والمنظمات الدينية المتطرفة".

وأفاد الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون أن الأجهزة الخاصة لدول المنظمة أوقفت العام الماضي في مرحلة الإعداد أكثر من 360 من الهجمات الإرهابية والجرائم ذات الطابع الديني المتطرف، وضبطت أكثر من 170 من العبوات المتفجرة يدوية الصنع وكذلك قيدت الوصول إلى 165 ألف موقع إنترنت يحتوي على محتوى إرهابي ومتطرف.

وأضاف غيسوف أنه "على قاعدة الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون تم إنشاء آلية للرصد والتشغيل وهي تعمل لمواجهة التحديات والتهديدات الجديدة التي تواجه أمن الدول الأعضاء في المنظمة"، مشيراً إلى أنه تم إنشاء فرق دائمة من الخبراء من الهيئات المختصة في الدول الأعضاء في المنظمة، وتعقد اجتماعاتها على أساس منتظم.

ومنظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية، تم تأسيسها في عام 2001 من قبل زعماء كل من الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان، وفي 9 حزيران/ يونيو 2017 حصلت الهند وباكستان على العضوية الكاملة في المنظمة، وفي الوقت الحاضر تتمتع أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا بصفة "مراقب" بينما تتمتع أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا بصفة "شريك".