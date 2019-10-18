اليابان تعتزم اتخاذ إجراءات خاصة لتأمين الشرق الأوسط

أعلن مسؤول ياباني، اليوم الجمعة، بأن طوكيو ستتخذ إجراءاتها الخاصة للمساعدة في تأمين الوضع في الشرق الأوسط.