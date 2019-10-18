متحدث باسم حزب العمال البريطاني: التصويت على اتفاق الخروج سيكون متقاربا جدا

قال المتحدث باسم "حزب العمال" البريطاني المعارض، جون ماكدونيل، إن تصويت البرلمان غدا السبت على اتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي الذي توصل إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون سيكون "متقاربا جدا".

وأضاف ماكدونيل، اليوم الجمعة، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز"، إنه من المحتمل ألا يكلل هذا التصويت بالنجاح، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأوضح المتحدث باسم حزب العمال البريطاني:

لا أظن أنه سيحصل على الموافقة وأعتقد أنه سيُرفض لكن... الأرقام ستكون متقاربة جدا.

ومن المنتظر أن يصوت النواب البريطانيون، يوم السبت المقبل، على الاتفاق للمصادقة عليه أو رفضه.

وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، اليوم الخميس، عن توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق حول بريكست قبل قمة الاتحاد.