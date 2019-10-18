بومبيو ونتنياهو يناقشان الجهود لمحاربة التهديد الإيراني في الشرق الأوسط

قال بومبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو: ناقشنا الجهود التي نبذلها لمحاربة التهديد الإيراني في الشرق الأوسط