مقتل جندي تركي أثناء قيامه بدورية على الحدود مع إيران

أعلنت السلطات التركية، اليوم الجمعة، مقتل جندي تركي وإصابة اثنين بجروح طفيفة نتيجة تبادل لإطلاق النار مع مجهولين أثناء قيامهم بدورية على الحدود مع إيران في محافظة فان الشرقية.

أنقرة - سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة مقاطعة فان الشرقية "قتل فرد من قواتنا، أثناء قيامه بدورية على الحدود مع إيران في منطقة تشالدوران بعد إطلاق النار على الدورية من الأراضي الإيرانية؛ وأصيب جنديان آخران بجروح طفيفة".

وأشار البيان إلى أنه تم إطلاق النار على مصادر الرصاص.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أن بلاده أطلقت عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة "داعش".

وجرى إطلاق هذه العملية، التي تعتبر الثالثة لتركيا في سوريا، بعد أشهر من مفاوضات غير ناجحة بين تركيا والولايات المتحدة حول إقامة "منطقة آمنة" شمال شرقي سوريا لحل التوتر بين الجانب التركي والأكراد سلميا، لكن هذه الجهود لم تسفر عن تحقيق هذا الهدف بسبب خلافات بين الطرفين حول عمل هذه الآلية.

وبدأت تركيا تنفيذ عمليتها الجديدة بعد إعلان الولايات المتحدة، عن سحب قواتها من شمال شرقي سوريا بقرار من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خطوة انتقدها الأكراد بشدة على الرغم من وعده بتدمير اقتصاد تركيا حال "تجاوزها الحدود".