أردوغان: الطرف الشرقي من المنطقة الآمنة سيكون على الحدود مع العراق

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه لا توجد اشتباكات في الوقت الراهن في شمال شرقي سوريا حيث شنت أنقرة هجوما وذلك بعد اتفاق مع الولايات المتحدة على وقف العمليات للسماح بانسحاب القوات الكردية.

وأشار أردوغان إلى أن "المنطقة الآمنة" ستمتد 440 كيلومترا على حدود تركيا مع سوريا على أن يصل طرفها الشرقي إلى حدود تركيا مع العراق، وأضاف أنه اتفق مع الولايات المتحدة على أن تكون المنطقة بعمق 32 كيلومترا.

وأبلغ الصحفيين بعد صلاة الجمعة في إسطنبول بأن مسؤولين أمريكان وأتراك سيكونون على اتصال دائم لتنفيذ الاتفاق معا، كما نقلت وكالة "رويترز".

وسمع قصف صباح اليوم الجمعة على الحدود التركية السورية رغم وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام لإخراج المقاتلين الأكراد من "المنطقة الآمنة" مزمعة بينما قالت الولايات المتحدة إن الاتفاق يغطي فقط جزءا من الأراضي التي تهدف أنقرة للسيطرة عليها.