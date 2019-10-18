سكرتير مجلس الأمن الروسي يكشف مكان "ظهور" المسلحين الفارين من سوريا

صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الجمعة، أن الإرهابيين المهزومين في سوريا والعراق، ينتقلون إلى أفغانستان وشمالي إفريقيا ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ وغيرها من الاتجاهات.

البرازيل - سبوتنيك. قال باتروشيف، خلال لقاء في برازيليا مع ممثلين رفيعي المستوى لدول "بريكس" مسؤولين عن الأمن "تهديد إنشاء كيان إرهابي، شبه دولة في الشرق الأوسط" قد تم إحباطه وأن الجماعات الإرهابية الدولية في سوريا والعراق "قد هزمت إلى حد كبير".

وأضاف بأنه "يتم نقل المسلحين الفارين من أراضي هذه البلدان بنشاط، إلى اتجاهات أخرى، وفي المقام الأول، إلى أفغانستان وشمالي أفريقيا، وكذلك إلى بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

ولفت باتروشيف الانتباه أيضا، إلى ميل الإرهابيين لتكوين خلايا نائمة في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه "في الوقت نفسه، نلاحظ اتجاها متزايدا لما يسمى بإرهاب منخفض الميزانية وتكتيكات حرب العصابات، بما في ذلك والإرهابيين المنفردين، حيث إن حالات التطرف الذاتي أصبحت أكثر تواترا، بما في ذلك وعلى أساس المواد المنشورة عبر الإنترنت".

هذا ويشارك سكرتير مجلس الأمن الروسي، يومي 17 - 18 تشرين الأول/ أكتوبر، في اللقاء السنوي لممثلي "بريكس" لشؤون الأمن، في البرازيل.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أن الكثير من المسلحين، بعد الهزيمة في سوريا، سينتقلون إلى مناطق أخرى بهدف إنشاء معاقل فيها - يمكن أن ينتقلوا إلى البلقان أو جنوب شرقي آسيا أو على الحدود الجنوبية لرابطة الدول المستقلة.