ماكرون وميركل وجونسون يعتزمون لقاء أردوغان في لندن خلال الأسابيع المقبلة

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن لقاء مرتقب في لندن يجمع بينه والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من جهة، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان من جهة ثانية.

باريس - سبوتنيك. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي من بروكسل، اليوم الجمعة، عقب انتهاء اجتماع المجلس الأوروبي بحضور زعماء دول الاتحاد:

قررنا مع المستشارة الألمانية ميركل ورئيس الوزراء البريطاني جونسون لقاء الرئيس التركي أردوغان في لندن خلال الأسابيع المقبلة.

وكرر ماكرون موقف الاتحاد الأوروبي الذي يدين للعملية التركية في شمال شرق سوريا قائلا إن دول الاتحاد أدانت خلال اجتماعها الهجوم التركي.

وحول التوتر بين تركيا وقبرص، قال: "أكدنا خلال المجلس الأوروبي على تضامننا مع سيادة قبرص وقمنا بإدانة التعديات التركية في بحر قبرص". من جهة ثانية اعتبر ماكرون أنه يجب إظهار "نوعا" من التضامن مع تركيا لأنها عضو في حلف الناتو".

وفي هذا الشأن تابع ماكرون: "نريد أن نتوصل لتناسق حول مهمة حلف الناتو وماهيته وما يجب أن يكون في المستقبل لأن تركيا هي عضو في الناتو والبعض ينسى ذلك أحيانا لهذا يجب أن نظهر نوعا من التضامن".