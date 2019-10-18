ماكرون: نتشارك مع أردوغان الحرب على الإرهاب وحزب العمال الكردستاني

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا تشارك أردوغان الحرب على الإرهاب وحزب العمال الكردستاني، لكن قوات سوريا الديمقراطية وقوات الحرية والقوات التي حاربت "داعش" في سوريا لا تنتمي لحزب العمال الكردستاني.

باريس - سبوتنيك. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي عقب انتهاء جلسة للمجلس الأوروبي في بروكسل، اليوم الجمعة: "علمت عبر تغريدة على تويتر بأن الولايات المتحدة ستسحب جنودها من سوريا، ثم علمت بأن تركيا وهي عضو في الناتو تهاجم حلفاءنا الذين قاتلوا داعش. ما حدث هو خطأ فادح ارتكبه الغرب وحلف الناتو في المنطقة".

وأضاف: "نتشارك مع أردوغان الحرب على الإرهاب وعلى حزب العمال الكردستاني، لكن قوات سوريا الديمقراطية وقوات الحرية والقوات التي حاربت داعش في سوريا لا تنتمي لحزب العمال الكردستاني".

ووصف ماكرون العملية التركية في سوريا بـ "الجنون"، معرباً عن خشيته من فرار عناصر تنظيم "داعش" من قبضة قوات سوريا الديمقراطية.

وفي السياق ذاته، قال ماكرون إن "الغرب فقد مصداقيته لإيجاد حلفاء على الأرض في الشرق الأوسط في المستقبل بسبب التخلي عن الأكراد".

وشدد ماكرون على ضرورة بناء قوة أوروبية استراتيجية ذاتية في الشرق الأوسط لكي لا تكون أوروبا رهينةً لحلفائها. وفي هذا الصدد قال : "منطقة الشرق الأوسط هي منطقة استراتيجية بالنسبة لأوروبا وعلينا إعادة بناء قدرة ذاتية استراتيجية هناك، لأنه لا يمكن أن نبقى شركاءً أقلية للآخرين حتى ولو كانوا حلفاءنا".

واعتبر ماكرون أنه "لو كانت أوروبا تتمتع بقدرات استراتيجية في الشرق الأوسط لكانت استطاعت توجيه ضربة ضد دمشق عندما استخدم السلاح الكيماوي من دون اللجوء للولايات المتحدة"، بحسب تعبيره.

وأخيرا استنتج ماكرون أن "الرابح الأكبر في المنطقة هي روسيا وتركيا وإيران".