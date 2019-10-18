ترامب يأمل في توقيع اتفاق تجاري أمريكي صيني بحلول منتصف نوفمبر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يعتقد أن اتفاقا تجاريا بين الولايات المتحدة والصين سيجري توقيعه بحلول اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في تشيلي، في 16 و17 نوفمبر/تشرين الثاني.

واشنطن - سبوتنيك. وقال "ترامب" لصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أنه سيتم توقيعه بسهولة تامة... آمل أن يكون ذلك بحلول القمة في تشيلي حيث سيحضر الرئيس (الصيني) شي (جين بينغ) وأنا".

وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، هذا الأسبوع، إن المفاوضين التجاريين يعملون للاتفاق على نص المرحلة الأولى، من اتفاق التجارة الذي سيوقعه الرئيسان الشهر المقبل.

وجرت الجولة الثانية من المفاوضات التجارية بين الطرفين الأسبوع الماضي، وبناء على نتائجها، قررت واشنطن تأجيل زيادة رسوم الاستيراد على البضائع الصينية، والتي كان من المفترض أن تتم في 15 تشرين الأول/أكتوبر.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح للصحفيين في البيت الأبيض، الجمعة الماضية، أن الجانب الأمريكي والصيني "توصلا إلى مرحلة مهمة للغاية"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتباطأ الاقتصاد الصيني في ظل الحرب التجارية التي دخلتها بكين مع الولايات المتحدة. ووفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الحكومي الصيني في وقت سابق من اليوم الجمعة، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 6 بالمئة فقط، في الربع الثالث من عام 2019، (مقارنة مع الربع الثالث من عام 2018)، في الوقت الذي نما فيه بنسبة 6.2 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام.