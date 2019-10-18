بوتين والسيسي يفتتحان القمة الروسية الأفريقية بسوتشي

وقال سفير مصر في روسيا إيهاب نصر في تصريحات خاصة لصحيفة "أخبار اليوم" المصرية، إن "تلك القمة لها أهمية في تدشين مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية".

وأضاف السفير المصري أن "تلك القمة تؤشر علي عودة الاهتمام الروسي بالقارة الأفريقية من المنظور الاقتصادي".

وكشف السفير المصري عن "رئاسة وافتتاح بوتين والسيسي لفعاليات المنتدي الاقتصادي والذي سيسبق فاعليات القمة".

وأشار السفير إيهاب نصر إلي أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وقيادة الرئيس السيسي للقارة الأفريقية في ٢٠١٩ ودور مصر القيادي في القارة وعلاقتها بروسيا أسهمت بدور رئيسي في إنجاح كافة التحضيرات للقمة والمنتدي الاقتصادي الذي سيعقد علي هامش القمة والتي ستقعد برئاسة مشتركة في كافة فاعلياتها وجلساتها.

وأكد نصر أن "مصر هي الشريك الأول لروسيا بلا منازع في القارة الأفريقية كما أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة وموسكو يبلغ ٤٠٪ من حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول القارة الأفريقية".

وأوضح نصر أن "مصر هي نقطة الانطلاق الأولي والطبيعية للتعاون المصري الروسي مع دول القارة في ظل العديد من المشروعات التي نأمل في غضون الفترة المقبلة أن يتم تنفيذها وعلي رأسها المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس".

وتعد القمة أول حدث علي هذا المستوي في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية، حيث يشارك فيها حوالي 40 رئيس دولة بالقارة وقادة الاتحادات الكبرى والمؤسسات الإقليمية.

ومن المقرر أن تبحث القمة والمنتدي الاقتصادي آفاق العلاقات بين روسيا ودول القارة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وقبل انطلاق اعمال القمة، سيعقد المنتدي الاقتصادي "روسيا-أفريقيا"، يومي 23 و24 أكتوبر، ويشارك فيه رؤساء الدول المشاركة، وممثلو الشركات التجارية الروسية والأفريقية والدولية.