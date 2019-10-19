ميدفيدف: روسيا سترد سياسيا و"بالمعنى العسكري"على مساعي الناتو لنشر قواعد عسكرية بقرب حدودها

أكد رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيديف، إن موسكو سترد سياسياً و "بالمعنى العسكري" على مساعي حلف شمالي الأطلسي" الناتو" لنشر قواعد عسكرية بالقرب من الحدود الروسية لأنها تهدد الأمن القومي للبلاد.

موسكو - سبوتنيك. وقال ميدفيدف في مقابلة مع صحيفة "أخبار المساء" الصربية، عشية زيارته لبلغراد: "لا أحد ينكر أن لروسيا مصالح خاصة بها تتعلق بضمان أمنها. نحن دولة كبيرة ، نحن دولة نووية ورغبة حلف الناتو بنشر قواعد في جوارنا المباشر لا يمكن أن يملأ مشاعرنا بالإيجابية".

وأضاف ميدفيدف:

ردينا على ذلك دائما وسنرد سياسيا وعسكريا.

ويشار إلى أنه يتواجد 5 آلاف من أفراد القوات المسلحة الأمريكية في بولندا بالتناوب ولكن لا توجد قاعدة دائمة لهم.

وأبدت وارسو الرغبة في استضافة القاعدة العسكرية الأمريكية بصفة مستمرة، في مايو/أيار 2018. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية وقتذاك استعدادها للقيام برد في حال إقامة القاعدة العسكرية الأمريكية في بولندا.