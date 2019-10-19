ميدفيديف: محاولات جر دول ذات صراعات داخلية إلى حلف "الناتو" عواقبها وخيمة

أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيدف، أن محاولات جر دول ذات صراعات داخلية إلى حلف" الناتو" خطيرة وعواقبها وخيمة.

موسكو - سبوتنيك. وأوضح ميدفيديف أنه من يرغب بالانضمام للحلف عليه التفكير مائة مرة قبل اتخاذ مثل هكذا قرار.

وقال ميدفيديف في مقابلة مع صحيفة " أخبار المساء" الصربية، عشية زيارته لبلغراد:

إن كل المحاولات الرامية لجذب دول ذات تناقضات داخلية إلى حلف الناتو خطيرة للغاية. وهي عديدة - أنتم تتحدثون عن البوسنة والهرسك، وجمهورية صربسكا، ولكن يمكننا أيضًا تسمية دول أخرى. ماذا يحدث في جورجيا ؟ ما الذي يحدث لأوكرانيا؟ هذه الدول ليست في وضع بسيط للغاية".

وأضاف رئيس الوزراء الروسي أن مثل هذه الأعمال من وجهة نظره، تتعارض مع معاهدة إنشاء حلف شمال الأطلسي نفسه.

وقال:

ثانيا، إنها محفوفة بعواقب وخيمة للغاية. لذلك، يجب على الدول التي ترغب بالانضمام للناتو التفكير مائة مرة قبل اتخاذ مثل هذه القرارات.

وفي السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء الروسي أن موسكو سترد سياسياً و "بالمعنى العسكري" على مساعي حلف شمالي الأطلسي" الناتو" لنشر قواعد عسكرية بالقرب من الحدود الروسية لأنها تهدد الأمن القومي للبلاد.

وتابع ميدفيديف:

لا أحد ينكر أن لروسيا مصالح خاصة بها تتعلق بضمان أمنها. نحن دولة كبيرة ، نحن دولة نووية ورغبة حلف الناتو بنشر قواعد في جوارنا المباشر لا يمكن أن يملأ مشاعرنا بالإيجابية. وردينا على ذلك دائما وسنرد سياسيا وعسكريا.

يذكر أن حلف الناتو، دخل مرحلة التوسيع على نطاق شاسع بعد انهيار كل من الاتحاد السوفييتي السابق وحلف وارسو. وشهدت الفترة بين أعوام 1999 و2009 انضمام كافة الدول – الأعضاء سابقاً في الحلف الشرقي تقريباً، إلي حلف الناتو. باستثناء الجمهوريات الأربع من تشكيل يوغوسلافيا السابقة (صربيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك ومقدونيا)، بالإضافة إلى دول البلطيق الثلاث.