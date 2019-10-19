سي إن إن تعرب عن إعجابها ببوتين وتنتقد ترامب

تحدثت قناة سي إن إن الأمريكية عن انتصارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و "الأخطاء الكبيرة" لرئيس البيت الأبيض، دونالد ترامب.

سي إن إن أعجبت كيف تمكن الرئيس الروسي من إبرام صفقة بين الرئيس السوري بشار الأسد والأكراد الذين سيطروا على المنطقة الغنية بالنفط في غضون أيام قليلة.

تبدو أعمال ترامب تافهة على خلفية إنجازات بوتين، وفقا للقناة. يرسل مسؤولين رفيعي المستوى إلى أنقرة للمطالبة بوقف إطلاق النار في سوريا لمحاولة اللحاق بالركب.

وقالت القناة: "الحصان الجيوسياسي قام ووقف على أرجله وذهب بعيدا. أما بوتين أغلق باب الحظيرة".

في 15 أكتوبر/تشرين الأول ، خلال اتصال هاتفي، دعا بوتين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا، وتم قبول الدعوة. كما لفت الرئيس الروسي الانتباه إلى تفاقم الوضع الإنساني في المناطق على طول الحدود السورية التركية.

في 9 أكتوبر، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء عملية عسكرية في سوريا تسمى "نبع السلام".