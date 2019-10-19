عشرات الدبلوماسيين الأجانب يستخدمون الحصانة لتجنب العقوبات

وحسب لجنة الإدارة العامة والأمن التابعة للجمعية الوطنية الكورية بلغ إجمالي الجرائم التي ارتكبها الدبلوماسيون الأجانب في كوريا الجنوبية خلال فترة ما بين عام 2015 وحتى شهر حزيران / يونيو 63 جريمة (16 جريمة في عام 2015، و16 في عام 2016، و11 في عام 2017، و14 في العام الماضي.

ووفقا لوكالة "يونهاب" للأنباء وقعت 6 حالات من ارتكاب الجرائم منها حالتان لمخالفة المرور وحالتان لاستخدام العنف وحالة واحدة من جرائم الجنس وحالة أخرى حتى شهر حزيران /يونيو الماضي منذ مطلع العام الجاري.

وبموجب القانون الكوري الجنوبي، لا يخضع المبعوثون الدبلوماسيون الأجانب وأفراد أسرهم الذين تم إرسالهم إلى كوريا الجنوبية إلى عقوبات في حال ارتكابهم جرائم هنا ، لتمتعهم بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية التي تنص عليها ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻳﻳﻧﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺑﻠﻭﻣﺎﺳﻳﺔ.

من جهة أخرى، انخفض عدد الأجانب الذين ألقت الشرطة الكورية القبض عليهم من حوالي 38 ألف شخص في عام 2015 إلى 34 ألف شخص في العام الماضي.