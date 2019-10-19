ترامب يهدد سي إن إن برفع دعوى قضائية بتهمة "التحيز"

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعتزامه رفع دعوى قضائية ضد "سي إن إن".

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قناة CNN باتخاذ إجراءات قانونية بسبب التغطية غير العادلة التي لا أساس لها وغير الأخلاقية وغير القانونية لأنشطته. أرسل محامي رئيس البيت الأبيض، تشارلز هاردر، رسالة إلى رئيس شركة التلفزيون جيفري زوكر.

ونشرت قناة "فوكس نيوز" نص الوثيقة. يؤكد محامي ترامب أن الرئيس لم يتعرض أبدًا في تاريخ الولايات المتحدة لمثل هذا "الكم من الهجمات فيما يسمى بالأخبار السائدة كما هو الحال في الوضع الحالي".

أعلن هاردر أن الرئيس يعتزم رفع دعوى من أجل استرداد الأضرار إلى أقصى حد ممكن بموجب القانون. وطلب المحامي من إدارة شركة التلفزيون الاتصال من أجل مناقشة الطرق الممكنة لحل هذه المشكلة.

وعلقت CNN على الرسالة، واصفة إياها بأنها "محاولة يائسة للإعلان لا تستحق أي إجابة".

في وقت سابق، اشتكى ترامب من سوء تعامل وسائل الإعلام الأمريكية معه. كان رئيس الدولة على يقين من أن الصحفيين، عند تغطية أنشطة إدارته، يقومون بتزوير المعلومات.