جونسون يطلب تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أخبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم السبت، أنه يعتزم إرسال رسالة إلى الاتحاد الأوروبي، يطلب فيها رسميا تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي لوكالة "سبوتنيك" إنه "خلال مكالمة هاتفية بين توسك ورئيس الوزراء جونسون، مساء اليوم، أكد رئيس الوزراء أنه سيرسل رسالة إلى توسك اليوم، لطلب تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأضاف المصدر أن "توسك سيبدأ التشاور مع قادة الاتحاد الأوروبي حول كيفية الرد، وأن هذا سيستغرق بضعة أيام".

يذكر أن البرلمان البريطاني صوت اليوم بالموافقة على تشريع "تعديل ليتوين" الذي يلزم الحكومة البريطانية بطلب مد فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، بموافقة 322 عضوا، مقابل رفض 306 أعضاء.

وخلال الجلسة، قال جونسون أنه لن يطلب تمديدا من الاتحاد الأوروبي.

وكان جونسون، قد أعلن قبل يوم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، في 31 تشرين الأول/أكتوبر، معرباً عن أمله في أن يوافق مجلس العموم البريطاني على الاتفاقية الجديدة.