قتلى وجرحى في تظاهرات بالعاصمة التشيلية سانتياغو

أفادت سلطات ال​تشيلي​ة، اليوم الأحد، بمقتل ثلاثة أشخاص جراء حريق اندلع في مركز تجاري تعرض لأعمال تخريب ليل أمس السبت في مدينة سانتياغو وسط ​تظاهرات​ و​احتجاجات​ عنيفة مستمرة منذ يومين.

وقالت رئيسة بلدية المدينة مارلا روبيلار لصحيفة " الغارديان" البريطانية أنه: "توفي ثلاثة أشخاص في حريق في سوبرماركت، اثنان قضيا حرقا والثالث نقل في حالة خطيرة إلى ​مستشفى​ حيث توفي".

وأعلنت السلطات المحلية حالة الطوارىء وتم تعيين الجنرال خافيير إيتورياغا ديل كامبو على رأس الدفاع الوطني بموجب مواد قانوننا حول حالة الطوارئ.

وبسبب المواجهات العنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين كانوا يحتجون على رفع أسعار وسائل النقل، اضطرت السلطات لإغلاق كل محطات قطارات الأنفاق.

ومترو سانتياغو عاصمة تشيلي، هو أوسع وأحدث شبكة لقطارات الأنفاق في أميركا الجنوبية. وقالت السلطات إنه سيبقى مغلقا في نهاية الأسبوع على أن يستأنف عمله تدريجيا الأسبوع المقبل.