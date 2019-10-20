تركيا: مقتل جندي في تل أبيض السورية إثر هجوم لمسلحين أكراد

قالت وزارة الدفاع التركية، إن جنديا قتل وجرح آخر اليوم الأحد، بعد هجوم شنته وحدات "حماية الشعب الكردية" في تل أبيض السورية رغم اتفاق وقف العمليات العسكرية.