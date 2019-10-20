ترامب يعبر عن إعجابه بالشعب الروسي

وأضاف ترامب، كلينتون قد جنت لتسميتها أعضاء الكونغرس تولسي جابرد وجيل ستاين، بالوكلاء الروس.
اتهم ترامب هيلاري كلينتون والخدمات الخاصة في البلاد العام الماضي، بالتآمر مع روسيا. وقال "الآن بعد التأكد من أن مزاعم مؤامرتي مع روسيا هي مجرد كذبة، أصبح من الواضح أن المؤامرة الوحيدة التي حدثت كانت بين هيلاري كلينتون والأمن الفيدرالي الروسي".
كما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سابقا، إن الديمقراطيين في الولايات المتحدة يواصلون بحثهم المحموم عن "العلاقات السرية" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع روسيا وأسباب لإقالته.
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