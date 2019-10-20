ترامب يعبر عن إعجابه بالشعب الروسي

عبر الرئيس الأمريكي على صفحته تويتر عن إعجابه وحبه للشعب الروسي، وجاء هذا ردا على تصريح المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية وعضو الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.

وأضاف ترامب، كلينتون قد جنت لتسميتها أعضاء الكونغرس تولسي جابرد وجيل ستاين، بالوكلاء الروس.

واتهمت هيلاري كلينتون بعض السياسيين الأمريكيين بإقامة علاقات مع روسيا، وكتب ترامب على تويتر، قد سمعتم من قبل، أن هناك من دعاني بالمحب الكبير لروسيا، وبالحقيقة، نعم أحب الشعب الروسي، أحب جميع الناس.

اتهم ترامب هيلاري كلينتون والخدمات الخاصة في البلاد العام الماضي، بالتآمر مع روسيا. وقال "الآن بعد التأكد من أن مزاعم مؤامرتي مع روسيا هي مجرد كذبة، أصبح من الواضح أن المؤامرة الوحيدة التي حدثت كانت بين هيلاري كلينتون والأمن الفيدرالي الروسي".

كما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سابقا، إن الديمقراطيين في الولايات المتحدة يواصلون بحثهم المحموم عن "العلاقات السرية" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع روسيا وأسباب لإقالته.