الصين وأستراليا تختتمان تدريبات عسكرية مشتركة

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد، إن الجيشين الصيني والأسترالي اختتما تدريبات عسكرية مشتركة في إقليم هاينان الجنوبي الصيني.

وقالت الوكالة إن التدريبات التي سميت "باندا-كنغر 2019" بدأت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول وانتهت، أمس السبت، مضيفة أن عشرة ضباط وجنود من كل من جيشي البلدين شاركوا في التدريبات التي "ركزت على صقل المهارات العسكرية للمشاركين وقوة الإرادة وروح الفريق لديهم". وفقا لـ "رويترز".

وتأتي التدريبات المشتركة وسط تراجع في العلاقات الصينية الأسترالية بينما ألقت الصين القبض رسميا على الكاتب الأسترالي المولود في الصين يانغ هنغ جون للاشتباه في قيامه بالتجسس وعبرت كانبيرا عن قلقها إزاء الإجراءات الصينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وفي العام الماضي منعت أستراليا شركة هواوي الصينية العملاقة من توريد معدات لشبكتها للهواتف المحمولة التي تدعم تقنية الجيل الخامس مشيرة إلى مخاطر ذلك على الأمن القومي بينما ذكرت "رويترز" في فبراير/ شباط من العام الجاري أن ميناء صينيا رئيسيا فرض قيودا على واردات الفحم الأسترالي.

وفي بيان صدر في وقت سابق من الشهر الجاري قالت وزارة الدفاع الأسترالية إن التدريبات السنوية "باندارو" تهدف إلى "إقامة روابط قوية على مستوى الشعبين وتفاهم متبادل" على مستوى صغار الضباط وضباط الصف والجنود.