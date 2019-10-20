ترامب متحدثا عن سوريا: قمنا بتأمين النفط وسنعيد الجنود إلى أرض الوطن

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن جنود بلاده لا يتواجدون في مناطق القتال أو وقف إطلاق النار بسوريا، مضيفا أن النفط "قد تم تأمينه".

وأضاف ترامب أن جنود بلاده "سيعودون إلى أرض الوطن".

Mark Esperanto, Secretary of Defense, “The ceasefire is holding up very nicely. There are some minor skirmishes that have ended quickly. New areas being resettled with the Kurds.” USA soldiers are not in combat or ceasefire zones. We have secured the Oil. Bringing soldiers home! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2019

​وكان ترامب، أكد أن تنظيم "داعش" الإرهابي تحت السيطرة.

وقال خلال مراسم افتتاح مصنع في تكساس: "تنظيم داعش تحت السيطرة، ونواصل اعتقال المزيد"، مشيرا إلى تحقيق صفقة مع تركيا بشأن العملية العسكرية، وشكر الرئيس التركي والزعماء الأكراد على تعاونهم للالتزام بوقف إطلاق النار.

وقد وافقت تركيا، الخميس الماضي، على وقف هجومها في سوريا لمدة خمسة أيام للسماح بانسحاب القوات الكردية من "منطقة آمنة" سعت تركيا طويلا للسيطرة عليها، وذلك في إطار اتفاق أشادت به إدارة ترامب ووصفته تركيا بأنه انتصار كامل.