إيران تخرج عن صمتها وتعلق على إقامة مواقع عسكرية تركية في سوريا

أكدت وزارة الخارجية الإيراني رفضها إقامة تركيا مواقع عسكرية في سوريا، مضيفة أنه يجب احترام وحدة أراضي الدولة السورية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي أسبوعي بثه التلفزيون الإيراني: "نحن نعارض إقامة أنقرة مواقع عسكرية في سوريا... يجب حل القضايا بالسبل الدبلوماسية... ويجب احترام وحدة أراضي سوريا"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وبدأت تركيا عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".

ووافقت تركيا والولايات المتحدة، الخميس الماضي، على تعليق العملية العسكرية في شمال شرق سوريا للسماح للقوات الكردية بالانسحاب.