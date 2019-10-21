هيلاري كلينتون تنشر رسالة "مهينة" شبيهة برسالة ترامب إلى أردوغان

نشرت المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية، وعضو الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، على صفحتها تويتر، محاكاة ساخرة لرسالة ترامب "المهينة" لأردوغان.

والرسالة الساخرة، موجهة افتراضيا من الرئيس الأمريكي السابق جون إف. كينيدي إلى الرئيس الروسي السابق نيكيتا خروتشوف، وذلك خلال أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.

وتبدأ الرسالة المزعومة من قول كينيدي: "لا تكن مغفلا، حسنا؟ أخرج صواريخك من كوبا".

Found in the archives... pic.twitter.com/iFFeqloYHM — Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 20, 2019

وتكمل الرسالة: "الجميع سيقولون أحسنت يا خروتشوف أنت الأفضل، لكن إن لم تفعل ذلك سيقول الجميع يا له من أحمق ويهزؤون من بلدك القمامة وسيسمونها بالـ"تبثر السوفيتي".

وتنتهي الرسالة بكلمات: "أنت تجعلني أفقد أعصابي، سأتصل بك لاحقا، أعانقك".

وهذه التعابير تشبه رسالة ترامب الذي قال فيها: "لا تكن رجلا متصلبا. لا تكن أحمقا"، مضيفا: "سوف أتصل بك لاحقا".

ومازحت كلينتون قائلة إن الرسالة "كانت في الأرشيف".

وأصدر وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول، أول تعليق رسمي من تركيا بشأن ما قيل عن إلقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسالة نظيره الأمريكي دونالد ترامب في سلة المهملات.

قال جاويش أوغلو في تصريح نقلته وكالة الأنباء التركية "الأناضول": "بشأن أسلوب رسالة ترامب، فتركيا دولة جدية، وأردوغان لم ولن يتنزل إلى مثل هذا المستوى على الإطلاق".

وكان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، قد أعلن التوصل إلى اتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوقف إطلاق النار شمالي سوريا.

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي اليوم الخميس عقب محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا وافقت على وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام في شمال شرق سوريا للسماح بانسحاب القوات الكردية.

وقال بنس في مؤتمر صحفي بعد محادثات استغرقت أكثر من 4 ساعات بالقصر الرئاسي في أنقرة: "اتفقت الولايات المتحدة وتركيا اليوم على وقف إطلاق النار في سوريا".

ووجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشكر إلى أردوغان، بعد المفاوضات التي أجراها وفد أمريكي في أنقرة، بشأن التوغل العسكري التركي في شمال شرقي سوريا.

وقال ترامب على تويتر: "الشكر (للرئيس التركي رجب طيب) أردوغان. سيتم إنقاذ ملايين الأرواح!".