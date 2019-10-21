طهران تكشف مفاجأة بشأن "الزيارات المتبادلة" مع الإمارات

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، عن أمله أن تساهم هذه الزيارات في الحد من التوتر بين البلدين، قائلا: "نرحب بأي إجراء لرفع التوتر بين إيران والإمارات"، وذلك حسب وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية.

من جهة أخرى، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية زيارة الشيخ طحنون بن زايد، مستشار الأمن القومي الإماراتي، إلى العاصمة الإيرانية طهران سرا.

وكان موقع "ميديليست آي" زعم أن طحنون بن زايد، مستشار الأمن القومي للإمارات، شقيق ولي عهد أبو ظبي الأصغر، زار إيران سرا. وادعى الموقع، أن طحنون موجود هناك في مهمة سرية تهدف إلى نزع فتيل الأزمة الخليجية.

فيما علق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وقتها على هذه التقارير. وقال، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء البرلمان الإيراني "خانه ملت": "لقد حققت في هذا الإدعاء وهذا غير صحيح".