كوريا الجنوبية تطلق البالونات ضد بيونغ يانغ مجددا

أطلق ناشطون كوريون جنوبيون، ليلة الجمعة الماضية، عشر بالونات تحمل منشورات دعائية ضد نظام بيونغ يانغ إلى كوريا الشمالية.

ويدعو الناشطون أنفسهم باسم "المقاتلون من أجل كوريا شمالية حرة" وهم مؤلفون من مواطنين كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى الكوريين الشماليين المنشقين، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وأرسل الناشطون هذه المرة بواسطة البالونات 500 ألف منشور ضد بيونغ يانغ، منتقدين إجراء مباراة كرة القدم للدور التأهيلي لكأس العالم 2022 في بيونغ يانغ خلف الأبواب المغلقة.

كما بعثوا مع البالونات ألفي دولار وألف وحدة تخزين خارجية و500 كتيب.

وقال المتحدث باسم الناشطين بارك سان هاك: "حولت كوريا الشمالية التنافس السلمي إلى مواجهة بين دولتين. ولقد أرسلنا منشورات لانتقاد ذلك".

وجاء ذلك بعد أن رفضت كوريا الديمقراطية السماح بدخول المشجعين الكوريين الجنوبيين ووسائل الإعلام إلى أراضيها، لتغطية المباراة التي تجمع الكوريتين في تصفيات كأس العالم 2022 والتي أقيمت بدون جمهور، ولم يسمح للصحفيين الأجانب بالدخول إلى الملعب.

بالنسبة للمنتخبين في كوريا الجنوبية وكوريا الديمقراطية، كانت هذه المباراة هي الأولى في كوريا الشمالية منذ 29 عامًا منذ اللقاء الودي بين الشمال والجنوب في 11 أكتوبر/تشرين الأول 1990 في بيونغ يانغ. بعد ذلك، لعبت الفرق أيضًا مباريات رسمية، لكن الجانب الكوري الشمالي كان يلعب في الملاعب الصينية.

يذكر أن منظمة "من أجل كوريا الشمالية الحرة" قد أرسلت في السابق مرارًا بالونات ومنشورات إلى كوريا الديمقراطية، على الرغم من حظر حكومة كوريا الجنوبية لذلك النشاط، وتم التوصل إلى اتفاق استعادة السلام وإنهاء جميع الأعمال، في قمة كوريا الديمقراطية وكوريا الجنوبية في 27 أبريل/نيسان عند نقطة بانمونجوم الحدودية.