ميغان ماركل تكشف لأول مرة: تلقيت تحذيرات من الزواج من الأمير هاري

كشفت "دوقة ساسكس"، ميغان ماركل، لأول مرة، عن تلقيها تحذيرات من الزواج من الأمير البريطاني هاري، وذلك بداية علاقتهما العاطفية.

وأشارت ماركل إلى أن أصدقائها البريطانيين، حذروها من الزواج من هاري، وذلك بحجة أن "صحف التابلويد البريطانية ستدمر حياتها"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأضافت أنها قللت وقتها من التأثير الكبير الذي تحدثه الصحف البريطانية على الرأي العام، وذلك لأنها أمريكية الجنسية.

وجاءت تصريحات ميغان ماركل، في فيلم وثائقي رسمي عنها وعن الأمير هاري، والذي تم تسجيله على هامش جولتهما في جنوب أفريقيا، وأذيع أمس الأحد في المملكة المتحدة.

من ناحية أخرى، كشفت ميغان ماركل للوثائقي عن لقب تدليلها لزوجها الأمير هاري، وهو "إتش".

وقالت في حديثها لمقدم الفيلم الوثائقي: "لقد أخبرت إتش منذ زمن طويل، وهو اللقب الذي أطلقه على زوجي، أن الهدف من الحياة لا يتمثل فقط في النجاة من أزمة ما، وإنما أن تحقق نجاحا وازدهارا بها".

وفي 19 أيار/ مايو 2018، عقد الأمير البريطاني هاري وميغان ماركل قرانهما في قلعة ويندسور، بحضور 2.6 ألف ضيف، بمن فيهم المغني ألتون جون ومقدم البرامج التلفزيونية الأمريكية أوبرا وينفري ولاعبة التنس الشهيرة سيرينا ويليامز والممثل جورج كلوني وفيكتوريا وديفيد بيكهام وأفراد من العائلة المالكة.