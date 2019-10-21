ترامب مستعد للعمل العسكري ضد تركيا إذا لزم الأمر

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستعد للقيام بعمل عسكري ضد تركيا إذا لزم الأمر، لكن واشنطن تفضل "السلام على الحرب".

وقال بومبيو في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" : " نحن نفضل السلام على الحرب. ولكن إذا... سيكون من الضروري العمل العسكري، فيجب أن تعرفوا أن الرئيس ترامب مستعد تماما لاتخاذ مثل هذا الإجراء".

يتبع...