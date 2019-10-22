"عمل إرهابي"... إيران ترجح المتورط في الهجوم على ناقلتها النفطية قبالة السعودية

دعت إيران، مساء أمس الاثنين، الأمم المتحدة إلى المشاركة في تحقيقات الهجوم على ناقلة النفط (سابيتي)، التي تقول إنها استهدفت قبالة السواحل السعودية.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فقد "دعت ممثلية الجمهورية الإسلامية في الأمم المتحدة بنيويورك خبراء المنظمة للمشاركة في التحقيقات المتعلقة بالهجوم على ناقلة النفط "سابيتي"، والذي وقع في البحر الاحمر منذ فترة".

وجاء في الرسالة أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد بأن الهجوم على ناقلة النفط قد حدث من قبل جهة حكومية ويعد عملا إرهابيا، مؤكدة أنها بدات تحقيقاتها في هذا المجال وتدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإرسال خبراء المنظمة للمشاركة في عملية التحقيق".

يذكر أن ناقلة النفط الإيرانية "سابيتي" كانت قد تعرضت لهجوم بصواريخ، يوم الجمعة يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول، قرب ميناء جدة السعودي في البحر الأحمر على دفعتين بفارق نحو نصف ساعة عن بعضهما بعضا مما أدى إلى الحاق أضرار بها إلا أنه تمت السيطرة على التسرب النفطي سريعا واستمرت في طريقها إلى أن وصلت إلى المياه الإقليمية الإيرانية أمس الاثنين.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في وقت سابق، إنه وفقا للمعلومات الواصلة فإن "الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية قد حصل من قبل دولة واحدة أو عدة دول، وبطبيعة الحال فإن التحقيقات مازالت جارية وما لم نصل إلى نتيجة حاسمة لن نتهم إي دولة".