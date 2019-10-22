وقفة تضامن...اللبنانيون في الخارج يخرجون مظاهرات

لم تستحوذ الاحتجاجات على شوارع معظم المدن اللبنانية فحسب، بل امتدت أيضًا إلى ساحات السفارات اللبنانية من موسكو إلى تورنتو. نتحدث عن كيف يدعم اللبنانيون في الخارج المتظاهرين.

موسكو

في يوم الاثنين، تم تنظيم وقفة تضامنية مع الاحتجاجات في لبنان، في السفارة اللبنانية في موسكو. جاءت مجموعة صغيرة نسبيًا تحمل الأعلام واللافتات مباشرة إلى ساحة السفارة.

سان بطرسبورغ

في يوم الأحد الماضي، نظمت الجالية اللبنانية في سان بطرسبورغ مظاهرة تضامن في قلب المدينة - في ساحة القصر. لم يكن هناك الكثير منهم، لكن الأعلام اللبنانية كانت مرئية من بعيد.

برلين

خرجت مظاهرة احتجاج أمام السفارة اللبنانية في العاصمة الألمانية. اتجهت الجالية اللبنانية من هناك إلى المركز مباشرة إلى بوابة براندنبورغ.

مدريد

وفي العاصمة الإسبانية، تجمع اللبنانيون يوم السبت عند جدران السفارة. كانت المظاهرة إيجابية للغاية: انضم الإسبان أيضًا إلى الجالية اللبنانية.

باريس

ربما كانت الجالية اللبنانية في باريس في الاحتجاجات واحدة من أكبر الجاليات. اجتمعت يوم السبت في وسط باريس: عند برج إيفل.

دبلن

يوم الأحد، خرج اللبنانيون لدعم المواطنين في إحدى حدائق دبلن. كما هو الحال في مدن أخرى، تم تنظيم المسيرة بسلام وإيجابية مع عدد كبير من أعلام الأرز.

تورونتو

وسارت الجالية اللبنانية الكبيرة في تورنتو مع الأطفال. وأولئك الذين لا يحملون أعلامًا وطنية صنعوها من أشياء أخرى. على سبيل المثال، الفلفل الحلو الأحمر والأخضر.

لوس أنجلوس

خرج اللبنانيون في لوس أنجلوس أيضًا للاحتجاج مع الأطفال، وأمسكوا أيضًا بالطبول. وهنا، بشكل عام، فإن المظاهرة تشبه إلى حد بعيد موكبا احتفاليا وسط المدينة.

نيويورك

اللبنانيون في نيويورك لم يقفوا جانبا. على الرغم من الأمطار الغزيرة، تجمع المتظاهرون في حديقة واشنطن سكوير بالأعلام والملصقات وصورة لميشيل عون.

مينسك

مظاهرات الجاليات اللبنانية في دعم الاحتجاجات في وطنهم لم تقتصر على عطلات نهاية الأسبوع. لذلك، اجتمعت الجالية في بيلاروسيا في مينسك في الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينتش) في مبنى القنصلية اللبنانية يوم أمس.