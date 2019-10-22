ترامب: الديمقراطيون خبثاء ومتحدون

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفاقه في الحزب الجمهوري باتخاذ موقف أكثر صلابة والقتال من أجل بقائه في الرئاسة، قائلا إن مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين يسعى لمساءلته "في أسرع وقت ممكن"، بسبب طلبه من أوكرانيا التحقيق مع منافس سياسي له.

وأدلى ترامب بهذا التصريح خلال اجتماع وزاري بالبيت الأبيض، أمس الاثنين، تزامنا مع سعي الديمقراطيين لحشد التأييد لتحقيق لمساءلة ترامب سريعا بينما تحاول إدارته عرقلة هذا التحقيق.

وقال ترامب : "على الجمهوريين اتخاذ موقف أكثر صلابة والقتال. لدينا بعض المقاتلين العظماء لكن عليهم أن يكونوا أكثر صلابة ويقاتلوا لأن الديمقراطيين يحاولون الإضرار بالحزب الجمهوري قبل الانتخابات"، مضيفا أن الديمقراطيين "خبثاء ومتحدون".

وتابع: "ليس لديهم ميت رومني. ليس بينهم أناس مثله. هم يتكاتفون"، في إشارة إلى المرشح الرئاسي الجمهوري الذي خسر أمام الرئيس السابق باراك أوباما عام 2012.

كان رومني قد ندد، خلال مقابلة مع موقع "أكسيوس" الإخباري، بطلب ترامب من أوكرانيا والصين التحقيق مع منافسه الديمقراطي المحتمل جو بايدن، كما شكك في شخصية ترامب وانتقد قراره "بالتخلي" عن الحلفاء الأكراد في سوريا.