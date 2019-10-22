لوكاشينكو: الوضع بالقرب من حدود بيلاروسيا يتأزم

أعلن رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن التوترات تتزايد باستمرار في العالم، بما في ذلك يتأزم الوضع بالقرب من حدود الجمهورية.

مينسك - سبوتنيك. ووفقا لوكالة "بلتا" للأنباء، قال الرئيس إن "التوترات تتزايد على هذا الكوكب على قدم وساق، والوضع يتأزم قرب حدود بيلاروس".

وأضاف لوكاشينكو، بحسب التقرير: "بدلاً من حزام حسن الجوار، الذي نطرحه، يلوح في الأفق عدم الاستقرار".

وشدد لوكاشينكو، متحدثا لموظفي جهاز الأمن، على أنه في هذه الحالة "يتعين عليهم بذل كل ما في وسعهم حتى لا يعطوا ذريعة للقوى الهدامة لأن تدمر السلام الذي تم إنشاؤه على هذه الأرض[ بيلاروس]".

وكان لوكاشينكو قال لنظيره الأوكراني، في وقت سابق من هذا الشهر، إن أوكرانيا لن تواجه أية مشكلات على الحدود البيلاروسية، حيث قال موجها كلامه إلى زيلينسكي: "لن تواجهكم أية مشكلات مع بيلاروسيا ولن تواجهوها أبداً، سنكون دائماً من أفضل المؤيدين والشركاء الأكثر موثوقية".

وأعرب الرئيس البيلاروسي عن ثقته في أن جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الطرفين ستنفذ.