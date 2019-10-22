السفير التركي لدى أوزبكستان: مهلة العملية التركية في شمال سوريا لن تمدد

أعلن السفير التركي لدى أوزبكستان، محمد صوريا، اليوم الثلاثاء، أن مهلة تعليق العملية التركية في شمال سوريا لن تمدد.

طشقند – سبوتنيك. وقال صوريا في مؤتمر صحفي: "هذه المهلة لن تمدد. ويجب تنفيذ جميع البنود قبل نهاية هذه المدة. وإن لم يتم تنفيذها، ستتواصل العملية من حيث توقفت".

ومجيباً عن سؤال ما إذا كانت تركيا قد رصدت تسليم الأكراد أسلحتهم خلال المهلة، قال السفير بأن تركيا لا تتحدث مع الإرهابيين الذين يخدمون جهات مجهولة.

وأطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عملية عسكرية تحت مسمى "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" المصنف لديها ككيان إرهابي، وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.

وتوصل الجانبان الأمريكي والتركي لاتفاق لوقف إطلاق النار، يتضمن مهلة 120 ساعة لانسحاب المسلحين الأكراد من المناطق المحاذية للحدود التركية.

فيما أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن عملية "نبع السلام" العسكرية سوف تستأنف في حال لم تنسحب وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة الحدودية في غضون 35 ساعة المقبلة.