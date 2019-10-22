صحيفة: "داعش" يستخدم تطبيق "تيك توك" لاستقطاب الشباب

ذكر تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن تنظيم "داعش" الإرهابي، يستخدم تطبيق TikTok لجذب الشباب إلى الانضمام لصفوفه.

وأشارت الصحيفة إلى أن التنظيم نشر مقاطع فيديو لأناشيده ولقطات تظهر بعض الجثث ومقاتليه، عبر التطبيق الذي يحظى بشعبية بين المراهقين.

وأوضحت الصحيفة أن أحد "المقاطع المروعة التي نشرها التنظيم نال 68 إعجابا، فيما بلغ عدد متابعي بعض الحسابات المرتبطة بالتنظيم حوالي 1000 متابع".

ISIS militants have been posting propaganda videos to TikTok, the social network known for lighthearted content popular with teenagers https://t.co/ZzzNQrZpCP — The Wall Street Journal (@WSJ) October 21, 2019

ومن جانبها حددت شركة Storyful للاستقصائيات المتعلقة بالشبكات الاجتماعية حوالي 24 حسابا مرتبطا بتنظيم "داعش"، وقد تم حذف جميع هذه الحسابات.

وعلقت متحدثة باسم TikTok للصحيفة الأمريكية: "هذا تحد على مستوى جميع شبكات التواصل الاجتماعي تشكله أطراف فاعلة سيئة تسعى بقوة للتحايل على إجراءات الحماية".

وأتمت: "لكننا لدينا فريق مكرس لردع هذا السلوك الضار بقوة".