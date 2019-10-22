على متن 1000 جرار... مزارعون يتظاهرون في ألمانيا

يعتزم مزارعون ألمان، تنظيم مظاهرة كبيرة في مدينة بون، حيث ينوون التجمهر أمام مبنى وزارة الزراعة، على متن 1000 جرار زراعي.

ووفقا لما نشرته شبكة DW، من المنتظر مشاركة نحو 10 آلاف متظاهر، وذكرت الشرطة أنه تم رصد حوالي 200 جرار وآلات أخرى على الطرق المؤدية إلى برلين.

ويتظاهر المزارعون ضد خطط الحكومة بشأن تعزيز حماية الطبيعة والحيوانات في المناطق الزراعية وحماية المياه الجوفية من تسرب النترات إليها جراء الإفراط في استخدام الأسمدة.

Schon jetzt hunderte Traktoren in #Bonn. Kaum Querung der Kennedybrücke möglich. pic.twitter.com/9EUJres1or — Moritz Wächter 🇪🇺 (@MoritzWaech) October 22, 2019

كما أشارت وزيرة البيئة سفينيا شولتس إلى الحاجة لحماية الحشرات، التي انخفضت أعدادها بشكل كبير، كما لوحظ انخفاض عدد الطيور في حقول المزارعين.

وكانت وزيرة الزراعة الألمانية يوليا كلوكنر قد أعربت عن تعاطفها مع موقف المزارعين، إلا أنها أوضحت أن التغيرات في السياسة الزراعية ضرورية.