مقاتلات كورية ويابانية ترافق قاذفات استراتيجية روسية فوق بحر اليابان

موسكو - سبوتنيك. وقالت إن ذلك جعل مقاتلات كورية جنوبية ويابانية تقوم بالتحليق لمرافقتهما خلال بعض مراحل التحليق.
وأضاف البيان: "قامت مقاتلات الطيران البعيد المدى من طراز "سو-35 إس" وطائرات التوجيه من طراز "إيه - 50" التابعة للقوات الجوية والفضائية بمرافقتهما".
وتجدر الإشارة إلى قيام مقاتلات من طراز "إف-15" و"إف-16" (تابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية) و"إف-2" (تابعة للقوات الجوية اليابانية) بمرافقتهما في بعض مراحل التحليق.
وتم التأكيد أن الطيارين يقومون بالتحليق وفقا للالتزام الصارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، ودون اختراق لحدود دول أخرى.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)