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    لقاء ثلاثي يجمع بوتين مع أردوغان وروحاني في سوتشي، 22 نوفمبر 2017

    بعد تهديدها بالحرب... هل تقرب المشاكل الأمريكية تركيا من روسيا وإيران؟

    Press Service of the President of the Russian Federation
    العالم
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    قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، يوم الاثنين، إن ترامب مستعد للقيام بعمل عسكري ضد تركيا في شمال سوريا إذا لزم الأمر.

    في ضوء هذه التصريحات ، تحدث المحلل السياسي ومستشار المجلس الروسي للشؤون الخارجية، غريغوري لوكيانوف، في حوار خاص لـ"سبوتنيك"، حول إمكانية تحرك تركيا نحو تعاون أوثق مع روسيا وإيران؟

    هل ستقرر أمريكا تنفيذ تهديداتها؟

    بحسب الخبير الروسي، فإن التهديدات الأمريكية ستظل مجرد كلام، وقال"إن التهديدات الأمريكية التي عبر عنها بومبو ستظل كلمات. وبالفعل ، فإن هذه العبارات مصممة للمطبخ الأمريكي المحلي أكثر من الجانب التركي. في رأيي، من غير المرجح أن تصطدم الجيوش الأمريكية والتركية حقًا. إن بيان بومبو تمليه اللعبة السياسية الداخلية في الولايات المتحدة ورغبة إدارة ترامب في الاستجابة لنداءات الكونغرس والمعارضة المحلية للتأثير على موقف القيادة التركية. ومع ذلك، فإن الأمور لن تتجاوز مجرد الكلمات الكبيرة - تركيا ليست فقط حليفًا ثابتًا للولايات المتحدة في الناتو وفي المنطقة... تركيا هي أيضا أكبر جيش وأكثرها تدريبا

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
    © AFP 2019 / GEOFFROY VAN DER HASSELT
    ترامب مستعد للعمل العسكري ضد تركيا إذا لزم الأمر
    في الشرق الأوسط. لذلك، لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الولايات المتحدة ستذهب من أجل الأكراد لقطع العلاقات مع هذا البلد بالكامل. والعمل العسكري سيعني شيئًا واحدًا فقط: الانهيار التام في العلاقات ، والذي لا يناسب تركيا ولا واشنطن نفسها ".

    كيف سيكون التقارب بين روسيا وتركيا وإيران؟

    يرى غريغوري لوكيانوف أن الأمر بالتأكيد يستحق الانتظار لتطور التعاون الثلاثي بين أبرز اللاعبين في المنطقة حول عملية أستانا، وقال "تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا أكثر اتساقًا، ومع فرض العقوبات ضد القيادة التركية والشركات التركية، ستكون القوة الأقوى هي رغبة السلطات التركية في بناء تعاون مع لاعبين آخرين - بشكل أساسي مع روسيا وإيران. سيكون هذا حافزًا قويًا لتطوير التنسيق حول عملية أستانا في سوريا، حتى توسيعها لتشمل مهام مهمة أخرى مدرجة في جدول أعمال السياسة في الشرق الأوسط. وبالتالي، التقارب بين هذه البلدان ممكن. لكنه لا يستبعد حقيقة أن الضغط الأمريكي لن يحل التناقضات الأساسية بين تركيا وإيران وتركيا وروسيا. لذلك يجب ألا نبالغ في تقدير دور هذا التأثير.

    ماذا ستقول الولايات؟

    أشار لوكيانوف إلى أن واشنطن تتظاهر عمومًا بأن مثل هذه التحالفات غير موجودة كونها فتية ولم يتم تقويتها بعد، وقال: "في الوقت الحالي، التحالف الروسي التركي الإيراني سريع الزوال، لقد كان شابا جدا، وقد أظهر نفسه في عدد محدود جدا من المواقف المتعلقة حصريا بسوريا. لذلك، ليست هناك حاجة لتطبيق أي جهود جادة من أجل معارضة ذلك. لذلك، في الوقت الحالي، ستواصل الولايات المتحدة اتباع سياسة الرفض التوضيحي للاعتراف بوجود مثل هذه التكتلات على المستويين الرسمي وغير الرسمي."

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    الكلمات الدلالية:
    إيران, أخبار العلاقات التركية الروسية, تركيا, شن حرب, تهديدات
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