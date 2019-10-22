بعد سقوطه في منزله .. رئيس أمريكي سابق في المستشفى

أعلنت منظمة جيمي كارتر، أن الرئيس الأمريكي السابق أسعف إلى المستشفى على أثر سقوطه في منزله اليوم الثلاثاء.

وبحسب المنظمة دخل جيمي كارتر المستشفى بعد تعرضه لكسر "طفيف" في الحوض، وهو الآن بصحة جيدة "معنوياته جيدة ويتوق للعودة إلى منزله" في ولاية جورجيا.

وشغل كارتر (95 عاما أكبر رئيس أمريكي معمر) عدة مناصب سياسية توجها بمنصب الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة بين عامي 1977 إلى 1981. وهو عضو الحزب الديمقراطي، وشغل منصب حاكم ولاية جوريا قبل انتخابه رئيسا، وظل كارتر نشطا في الحياة العامة بعد فترة رئاسته، وفي عام 2002 حصل على جائزة نوبل للسلام لعمله في مركز كارتر.