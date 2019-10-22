أردوغان يفرج عن خرائط على طاولة المحادثات مع بوتين... فيديو

كشف الرئيس التركي طيب رجب أردوغان على عدد من الخرائط على طاولة المحادثات التي جمعته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الروسية.

وقال بوتين "الوضع في المنطقة حاد للغاية، ونحن نرى كل شيء، ونحن نفهم، وأعتقد أن اجتماعنا اليوم، ومشاوراتنا مطلوبة للغاية. أريد أن أعرب عن الأمل في أن مستوى العلاقات الروسية التركية الذي تم تحقيقه أخيرا، سيلعب دوره في حل جميع القضايا المعقدة التي نشأت في المنطقة اليوم، وسوف يتيح لنا بالعثور على إجابات عن كل شيء، وحتى الأسئلة المعقدة جدا في صالح كل من تركيا وروسيا، وجميع دول المنطقة".

Эрдоган, обсуждая Сирию с Путиным, выложил карты на стол pic.twitter.com/szXNbIOHbZ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 22 октября 2019 г.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال إن أنقرة ترغب في تعزيز تعاونها الوثيق مع روسيا، مشيرا إلى أنه سيناقش خلال زيارتـه إلى روسيا، اليوم الثلاثاء، مواضيع متعلقة بالوضع في شمال شرق سوريا واللجنة الدستورية السورية.