أردوغان: أطلعت بوتين على العملية التركية في سوريا بالتفصيل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه أطلع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بتفاصيل العملية التركية في سوريا.

سوتشي - سبوتنيك . ومن جانبه أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الزعيم التركي رجب طيب أردوغان، شرح أهداف وغايات العملية العسكرية في سوريا.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع نظيره التركي: "السيد اردوغان قدم تفسيرات مفصلة بشأن أهداف ومهام العملية العسكرية التركية على طول الحدود مع سوريا".

وقال أردوغان في سوتشي إن القوات التركية والروسية ستبدأ دوريات مشتركة في سوريا على عمق 10 كيلومترات.

وأشار الرئيس التركي أن وحدات حماية الشعب الكردية ستنسحب إلى ما وراء 30 كيلومترا في سوريا بعد ظهر الأربعاء.

وقال أردوغان إن "تركيا تبذل كل ما في وسعها لتطهير الأراضي من المسلحين خلال العملية في شمال سوريا".

كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أطلق يوم 9 تشرين الأول/أكتوبر، عملية عسكرية تحت مسمى "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.

وأدانت السلطات السورية العملية التركية، فيما أكدت روسيا أن على تركيا تجنب الأعمال التي من شأنها أن تحول دون حل الصراع السوري، المستمر منذ عام 2011.