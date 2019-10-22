أردوغان: ابتداء من يوم الأربعاء وسيتم سحب جميع التشكيلات الكردية من الحدود مع تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ابتداءً من الأربعاء، سيتم سحب جميع التشكيلات الكردية في سوريا خارج المنطقة التي يبلغ طولها 30 كيلومتراً من الحدود مع تركيا ، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن الدوريات المشتركة مع روسيا.

وقال أردوغان عقب محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "بدءًا من يوم غد، سننفذ الاتفاق. وفي غضون 150 ساعة، سيتم نقل جميع الإرهابيين من قوات حماية الشعب الكردية والأسلحة الثقيلة بعمق 30 كيلومترًا والقضاء عليها. سيتم تنفيذ دورياتنا المشتركة على مسافة 10 كيلومترات."

وتابع بقوله :"ستتخذ الدولتان جميع التدابير اللازمة لمنع الإرهابيين من الاختراق وسيعملون بتنسيق وثيق"مشيرا إلى أن روسيا وتركيا ستبذلان جهودًا لتحقيق تسوية سياسية في سوريا.

كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أطلق يوم 9 تشرين الأول/أكتوبر، عملية عسكرية تحت مسمى "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.