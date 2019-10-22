ترامب يوافق على مساعدات لـ "الخوذ البيضاء" تقدَر بـ 4.5 مليون دولار

وافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تخصيص مساعدات لقوات الدفاع المدني السوري المعروفة بـ "الخوذ البيضاء"، تقدر قيمتها بـ 4.5 مليون دولار.

واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء "وافق الرئيس دونالد ترامب، بالأمس، على تخصيص مبلغ 4.5 مليون دولار كدعم مباشر لقوات الدفاع المدني السورية في إطار دعم الولايات المتحدة المستمر لعمل المنظمة المهم للغاية في البلاد".

واكتسبت منظمة "الخوذ البيضاء" شهرة بفضل مقاطع الفيديو على الإنترنت، حيث يقوم نشطاء يرتدون زيا مميزا بإنقاذ المدنيين من تحت الأنقاض.

ومع ذلك، ظهرت تسجيلات الفيديو بالتوازي، يمكن من خلالها مشاهدة كيف يقوم أعضاء نفس المنظمة بتصوير اللقطات التمثيلية.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية مراراً، أن أنشطة "الخوذ البيضاء"، جزء من حملة إعلامية لتشويه سمعة السلطات السورية والجيش السوري.